Silvesterlauf : Aus aller Welt zurück auf den Trierer Hauptmarkt

Trier Anmeldung für den Trierer Jahresabschlusslauf ist seit heute (Mittwoch, 20. Oktober) geöffnet.

Am letzten Tag des Jahres 2020 liefen sie in aller Welt, in diesem Jahr kehrt der Trierer Silvesterlauf wieder in sein Wohnzimmer, auf den Trierer Hauptmarkt, zurück. So die Planungen des Ausrichtervereins Silvesterlauf Trier, der mitteilte, dass Meldungen ab sofort (20.10.) online (www.silvesterlauf.de) möglich sind.