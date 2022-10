Silvesterlauf : Jetzt Ruanda, dann Silvesterlauf

Trier Mit dem gleichen geschäftsführenden Vorstand, aber einigen neuen Gesichtern im erweiterte Führungsteam will der Verein Silvesterlauf Trier endlich wieder einen Jahresabschlusslauf organisieren.

Erst geht es nach Ruanda, dann gilt die volle Konzentration auf die Organisation des Trierer Silvesterlaufs. Die Partnerschaft des gleichnamigen Vereins mit dem Leichtathletik-Verband des rheinland-pfälzischen Partnerlands ist Hans Tilly eine Herzensangelegenheit. Als Sprecher des geschäftsführenden Vereinsvorstands auf der Mitgliederversammlung genauso wie Sportvorstand Norbert Ruschel und Schatzmeister Ferdinand Kordel für drei Jahre im Amt bestätigt, führt Tilly in den Herbstferien eine Gruppe mit zehn Jugendlichen an, die nach zweimaligen corona-bedingten Aufschub zum Gegenbesuch nach Ruanda reisen. 2019 waren afrikanische Nachwuchs-Leichtathleten in Trier.

Die Pandemie soll am 31. Dezember nach zwei Jahren auch keinen Strich mehr durch die Durchführung des Trierer Silvesterlaufs machen. 2021 musste die Veranstaltung, mit der seit 1990 Spitzensport in die Trierer Innenstadt gebracht wird, wegen Corona kurzfristig abgesagt werden. Trotzdem: „Wir sind unbeschadet durch die Krise gekommen“, sagte Finanzvorstand Kordel, der auch die neu eingerichtete Geschäftsstelle betreut. Wirtschaftlich stehe der rund 300 Mitglieder starken Verein so da, dass die wichtigste Veranstaltung des Clubs so geplant werden könne, wie vor der Pandemie.