Skilanglauf : Weiter warten aufs Weltcup-Viertelfinale

Skilangläufer Jan Stölben aus Manderscheid war besonders mit dem Sprint beim Weltcup im Val Müstair in der Schweiz unzufrieden, während er mit dem Ergebnis über 10 Kilometer in der klassischen Technik leben kann. Foto: Alexander Stölben

Val Skilangläufer Jan Stölben vom SLV Ernstberg belegt im Sprint-Prolog der Tour de Ski nur den 66. Platz.

Müstair (teu) Auch zum Jahreswechsel hat es bei Jan Stölben nicht mit dem erhofften Weltcup-Viertelfinaleinzug geklappt. Zum Auftakt der Tour de Ski im Val Müstair in der Schweiz hat der 21-Jährige aus Manderscheid die Qualifikation nicht überstanden. Im Prolog, dem Kampf gegen die Uhr, aus dem sich nur die 30 Schnellsten für die Viertelfinalläufe (dann jeweils sechs Männer gegeneinander) qualifizierten, belegte der für den SLV Ernstberg (Vulkaneifelkreis) startende Manderscheider den 66. Platz. Nach 3:09,77 Minuten fehlten Stölben fast sechs Sekunden zum Einzug in die Finalläufe.

Das Sprintfinale entschied am Ende der Norweger Johannes Hoesflot Klaebo für sich. Als erster Deutscher in diesem Winter erreichte Friedrich Moch ein Sprint-Viertelfinale bei einem Weltcup. Für den ehemaligen Deutsche Meister über 15 Kilometer vom WSV Isny war das eine Premiere. Fürs Halbfinale reichte es aber auch bei Moch nicht. Dass wie Moch verhältnismäßig viele Distanzläufer die Finalläufe erreichten, zeigt nach Stölbens Meinung, dass der Parcours im Val Müstair nicht unbedingt auf die Sprinter ausgelegt war.

Im 10-Kilometer-Rennen in der klassischen Paralleltechnik am Neujahrstag, das wieder der Norweger Klaebo dominierte (25:55,0 Minuten), war Moch als 15. ebenfalls bester Deutscher. Der Parcours wurde wegen Schneemangels gegenüber den Planungen geändert. Statt dreimal 3,3 Kilometer mussten viermal 2,5 Kilometer absolviert werden. Statt der ursprünglich vorgesehenen Verfolgung wollte der Weltverband FIS dann einen Massenstart durchführen, machte nach Protesten einiger Verbände (die Sicherheitsbedenken hatten) eine Rolle rückwärts.

Für Sprint-Spezialist Stölben ging es auf der langen Strecke darum, Erfahrungen zu sammeln. Der 21-Jährige belegte mit 28:47,9 Minuten mit dem 73. einen hinteren Mittelfeldplatz. Bester Deutscher war wieder Friedrich Moch als 15. knapp eine Minute (53,2 Sekunden) hinter Sieger Klaebo. „Klassisch Langdistanz ist meine schwächste Disziplin“, sagt Stölben. „Für meine Verhältnisse habe ich mich gut verkauft und am Sonntag das bessere Resultat abgeliefert.“ Er habe sich auch insgesamt fitter gefühlt, als noch am Silvestermorgen.

Statt die Tour de Ski weiterzuführen, sieht Jan Stölbens Plan nun weitere Rennen im Kontinentalcup vor. Ziel ist die U-23-Weltmeisterschaft in Whistler in Kanada Anfang Februar. Nächste Station ist am kommenden Wochenende Oberstdorf, wo Stölben auch am Bundesstützpunkt trainiert. Dort macht zwar auch der Weltcup mit der Tour de Ski am Dienstag (3.1.) und Mittwoch (4.1.) Station, aber diesmal ist Stölben nur Zuschauer. „Wenn ich älter und nicht mehr in der U 23 wäre, hätte ich noch laufen können“, erläutert er, „aber jetzt ist es vernünftiger, sich auf den Kontinentalcup zu konzentrieren.“