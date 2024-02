Skilanglauf Bester Deutscher: Manderscheider Stölben wird bei Skilanglauf-WM 26. über 20 Kilometer

Grundsätzlich male man sich vor so einem Rennen immer einen anderen Verlauf und ein anderes Ergebnis aus, gesteht Stölben, sagt aber auch: „Realistisch gesehen war aufgrund des Rennverlaufs und vor allem mit diesen Bedingungen nicht viel mehr zu holen.“ Positiv war, dass er als Sprint-Spezialist auch auf der Langdistanz wieder bester Deutscher war und sich damit seine Chancen auf einen Platz in der Mixed-Staffel am Sonntag verbesserte. Am Samstag steht für Stölben aber erst einmal das Einzelstartrennen über zehn Kilometer in der klassischen Technik auf dem Programm.