So schnell wie seit 17 Jahren niemand als 14-Jährige

(teu) Die Jüngste war am vergangenen Sonntag die beste bei den Rheinlandmeisterschaften im Straßenlauf über fünf und zehn Kilometer. Rebecca Bierbrauer vom Verein Silvesterlauf Trier (SL) gewann am letzten Oktobersonntag in Niederfischbach im Westerwald den Verbandstitel über fünf Kilometer in 19:07 Minuten. Von Holger Teusch