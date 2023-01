Leichtathletik : So viele Jugend-Hallenmeister wie nie

Ludwigshafen Fünf Nachwuchsleichtathleten aus der Region Trier dürfen sich Rheinland-Pfalz-Hallenmeister nennen. Weshalb es noch nie so viele Jugend-Landesmeister in der Halle gab, auch wenn die Titelanzahl nicht einmalig ist.

Mara Sophie Schmitz und Jule Schulten, Alexander Studert, Simon Quint und Jason Hoffmann, fünf Leichtathletik-Junioren aus der Region Trier gewannen am vergangenen Sonntag bei den rheinland-pfälzischen U-20-Hallenmeisterschaften. Fünf Landestitel gab es zwar schon einmal unterm Hallendach, aber 2013 gewann allein der später zum vom Post-Sportverein Trier (PST) zum TV Wattenscheid gewechselte Sprinter Kevin Ugo drei davon (60 Meter, 200 Meter, 400 Meter). Diesmal stehen fünf verschiedene Namen in der Liste.

Es hätten sogar noch mehr sein können. Denn PST-Lauftrainer Marc Kowalinski setzte darauf, dass sich Simon Quint, Louis Decker und Philipp Adam über 3000 Meter gemeinsam das Tempo hochhalten. Quint blieb als Schnellster des Trios in 9:13,75 Minuten zwar über der Jugend-Hallen-DM-Norm (9:05,20), das Siegerpodest war aber komplett von PST-Läufern besetzt. Beispielsweise über 1500 Meter hätte jeder von Kowalinski Schützlingen gewinnen können.

Hochspringer Jason Hoffmann bleibt weiterhin der einzige Nachwuchsleichtathlet der Region, der die Qualifikation für die nationalen Titelkämpfe abgehakt hat. Der noch 16-Jährige von der LG Bernkastel-Wittlich gewann eine Woche nach seinem Sieg bei den U-18-Landesmeisterschaften auch bei den Unter-20-Jährigen (U 20). Es war aber ein Pyrrhussieg. Dem Schützling von Trainer Christoph Thomas reichten 1,83 Meter zum Erfolg, Hoffmann zog sich beim Wettkampf aber eine Knieverletzung zu, sodass erst einmal Fragezeichen vor dem weiteren Hallensaisonverlauf stehen.

Um ein Haar hätte sein LG-Kamerad Alexander Studert das zweite DM-Ticket gelöst. Der Hürdensprinter gewann den Rheinland-Pfalz-Titel über 60 Meter in 8,59 Sekunden. Lediglich neun Hundertstelsekunden fehlten dem 17-Jährigen zur Norm. Ähnlich knapp war es für Mara Sophie Schmitz über 400 Meter. Die Wittlicherin, die für die LG Idar-Oberstein startet, gewann in 59,52 Sekunden knapp vor Irina Fischbach (LG Rhein-Wied/59,56). Knapp eine Sekunde fehlte Schmitz zur DM-Norm. Vom ersten Versuch an dominierte Jule Schulten den Dreisprung-Wettbewerb. Mit 10,71 Meter blieb die 18 Jahre alte PST-Athletin lediglich zwei Zentimeter unter ihrer persönlichen Hallenbestweite.