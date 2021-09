Rheinland-Pfalz-Meisterschaften : So viele Landestitel wie noch nie für den Nachwuchs

Saulheim Insgesamt 33 Medaillen, darunter 14 goldene, gab es für die Nachwuchs-Leichtathleten der Region Trier bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften der U-20- und U-16-Jugend. Elenor Servatius läuft 300-Meter-Rheinlandrekord.

In der Heimatstadt von Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul zeigten die Nachwuchs-Leichtathleten der Region Trier, das aus Eifel, Mosel und Hunsrück mittlerweile sehr viel vielseitigere Sportler kommen, als die lange Zeit dominierenden Mittel- und Langstreckler. 14 Landesmeistertitel gewannen die 14- und 15-Jährigen sowie die Sportler der Altersklasse U 20 am letzten September-Samstag im rheinhessischen Saulheim. Seit der Einführung dieser rheinland-pfälzischen Titelkämpfe in dieser Einteilung 1993 gingen noch nie so viele erste Plätze in die Region. Das bisher beste Ergebnis waren elf Titel vor neun Jahren. Zu den 14 Gold- kamen weitere 13 Silber- und sechs Bronzemedaillen. Darüber hinaus gab es immer nur Titelgewinn im einstelligen Bereich.