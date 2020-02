Süddeutsche Hallenmeisterschaften : Sophia Junk Favoritin bei Süddeutschen Hallenmeisterschaften

Sindelfingen Nach Auftritten gegen Weltklasseathletinnen bei den Hallensportfesten in Bochum und Düsseldorf ist Sophia Junk bei den Süddeutschen Meisterschaften am Wochenende in Sindelfingen wieder selbst Favoritin.

An der aus Konz stammende 20-Jährigen, die für die LG Rhein-Wied startet, geht bei den zweithöchsten Meisterschaften auf nationaler Ebene kein Weg vorbei. Über 60 Meter gehört Junk mit 7,39 Sekunden zur nationalen Spitze. Auf der 200-Meter-Hallenrunde war in diesem Jahr noch keine Deutsche schneller als sie (23,69 Sekunden).