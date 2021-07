Leichtathletik U-23-EM : Junks EM-Sprint-Marathon startet

Die aus Konz stammende Sprinterin Sophia Junk kann bei den kontinentalen U-23-Titelkämpfen zwei Medaillen gewinnen.

Tallinn (teu) Wenn es wie geplant läuft, startet Sophia Junk am heutigen Freitag (9.7.) um 12.20 Uhr (MESZ) ins erste von fünf Rennen bei den Leichtathletik-Europameisterschaften der Unter-23-Jährigen. In der estnischen Hauptstadt Tallinn, wohin die U-23-Titelkämpfe des Kontinents nach der coronabedingten Absage von Bergen (Norwegen) kurzfristig verlegt wurden, gehört die in Konz aufgewachsene Sprinterin sowohl über 200 Meter als auch mit der deutschen 4 x 100-Meter-Staffel zum Favoritenkreis.

Mit ihrem Rheinlandrekord von 23,03 Sekunden, den Junk beim Gewinn des nationalen U-23-Titels Ende Juni in Koblenz aufstellte, steht sie an vierter Stelle der europäischen Jahresbestenliste der 1999 und später geborenen Leichtathleten. Nur die Französin Gémima Joseph (22,77 Sekunden), die Italienerin Dalia Kaddari (22,86) und die Irin Rhasidat Adeleke (22,96) waren in diesem Jahr bisher schneller. Die U-18-Europameisterin aus Irland ist allerdings Jahrgang 2002 und deshalb nicht bei der U-23-, sondern nur bei der eine Woche später stattfindenden (ebenfalls in Tallinn) stattfindenden U-20-EM startberechtigt.

Wie der Vorlauf sind auch das Halbfinale am Samstag (11.15 Uhr) für Junk Pflichtaufgaben. Im 200-Meter-Finale am Samstagabend (19.45 Uhr) ist dann wie vor vier Jahren bei den Unter-20-Jährigen (damals wurde Junk Vizeeuropameisterin) wieder eine Einzelmedaille für die Athletin der LG Rhein-Wied, die bis 2015 für die TG Konz startete, denkbar.