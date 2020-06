Gesa Krause : Späte Ehrung und ein Ausflug zum Triathlon

Die WM-Dritte Gesa Krause vom Verein Silvesterlauf Trier (vorn, hier bei der Leichtathletik-DM 2019 im Berliner Olympiastadion) wurde als Bundeswehr-Sportlerin 2019 ausgezeichnet und startet am letzten Juni-Sonntag in einer Triathlon-Staffel bei einem Rennen, das anstelle des wegen der Corona-Pandemie ausgefallenen Ironman in Frankfurt ausgetragen wird. Foto: Holger Teusch

Bonn/Frankfurt/Trier Erst Trainingslager, dann Corona-Lockdown, mit gut einem halben Jahr Verspätung wurde Gesa Krause als Bundeswehr-Sportlerin des Jahres 2019 geehrt. Am letzten Juni-Sonntag ist sie für als Schlussläuferin für eine Triathlon-Staffel in Frankfurt eingeplant.

Die 27-Jährige vom Verein Silvesterlauf Trier erhielt die Auszeichnung auf der Bonner Hardthöhe für den Gewinn der Bronzemedaille über 3000 Meter Hindernis bei den Weltmeisterschaften in Doha im vergangenen Herbst. Seit 2013 ist Krause, mittlerweile im Rang eines Stabsunteroffiziers, eine von rund 800 Spitzensportlern, die bei der Bundeswehr angestellt sind. „Ohne diese Unterstützung wäre ich in meiner Karriere nicht da, wo ich jetzt bin. Das stärkt mir unheimlich den Rücken, gerade auch jetzt in Zeiten von Corona, in denen ich einen starken Arbeitgeber habe“, sagte sie.

Am kommenden Sonntag (28. Juni) wird bei Gesa Krause nach vier Monaten auch wieder ein bisschen so etwas wie Wettkampfstimmung aufkommen können. Statt des wegen der Corona-Krise abgesagten Ironman Frankfurt werden in der Main-Metropole ein Triathlon-Staffelrennen über die Hälfte der Langdistanz geplant. Krause soll in der sogenannten Experten-Staffel mit Freiwasser-Weltmeistermeisterin Sarah Köhler über 1,9 Kilometer im Langener Waldsee und Paris-Roubaix-Sieger John Degenkolb auf der 90 Kilometer langen Radstrecke den abschließenden Halbmarathonlauf (21,1 Kilometer) übernehmen. Sie treten gegen die Staffel der Triathlon-Stars Andreas Raelert, dem zweimaligen Hawaii-Gewinner Patrick Lange und Ironman-Weltmeisterin Anne Haug sowie einer „Legenden-Staffel“ mit Jan Sibbersen (der den Schwimm-Teilstreckenrekord auf Hawaii hält), dem viermaligen Bahnrad-Weltmeister Max Levy und der ehemaligen Ironman-Europameisterin Nicole Leder an.