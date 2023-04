Stadionatmosphäre für Elite- und Hobbyläufe Laufbahn vorglühen für Samuel Fitwi

Der schnellste deutsche 5000-Meter-Lauf soll auch 2023 wieder in der Eifel stattfinden. Bei der dritten Auflage des sogenannten „Sparkassen Invitational powered by EP Sünnen“ zieht die Veranstaltung wegen Sanierungsarbeiten an der Hillesheimer Sportanlage allerdings ins benachbarte Gerolstein. Keine zwei Minuten Laufweg von Samuel Fitwis Wohnung entfernt sollen sich am Samstag, 13. Mai einige der besten europäischen Langstreckenläufer die Klinke in die Hand geben. Die Meeting-Macher Yannik Duppich und Jörg Ullmann stellen zurzeit unter Hochdruck die Starterfelder zusammen und lassen durchblicken: „Es wird verdammt gut!“ Ausrichter ist diesmal der SV Gerolstein als Mitgliedsverein der LG Vulkaneifel.