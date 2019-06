Leichtathletik : Schmitts Spitzenhöhe und Junks Pflichtsieg

Koblenz Die 15 Jahre alte Hochspringerin Anna-Sophie Schmitt von der LG Bernkastel-Wittlich gewann bei den Süddeutschen Meisterschaften der U-23-Junioren und U-16-Jugend den einzigen Titel. Auch ohne Medaillen überzeugten die Starter der Region Trier mit persönlichen Bestleistungen. Sophia Junk gewann erwartungsgemäß über 100 Meter.

(teu) Der Sieg bei den Süddeutschen Meisterschaften der U-23-Junioren und U-16-Jugend war für Sophia Junk schon fast eine Pflichtaufgabe. In 11,57 Sekunden setzte sich die aus Konz stammende und für die LG Rhein-Wied startende U-20-Staffel-Weltrekordlerin am vergangenen Wochenende im Koblenzer Stadion Oberwerth souverän über 100 Meter durch.

Mit ihrer neuen Spitzenhöhe hat Schmitt ein Ausrufezeichen für die Deutschen Jugendmeisterschaften der 15-Jährigen (Jahrgang 2004) am ersten Juli-Wochenende gesetzt. In Bremen wird die Salmtalerin zusammen mit ihrem Vereinskameraden Simon Quint auflaufen. Der M-14-Vorjahresmeister über 3000 Meter musste sich diesmal in seiner neuen Jahrgangsklasse mit dem fünften Platz begnügen, verbesserte sich aber auf 9:44,80 Minuten. Mit starker letzter Runde knapp an einer Medaille vorbei schrammte über 2000 Meter des Jahrgangs 2004 Rebecca Bierbrauer. Die Läuferin des Vereins Silvesterlauf Trier steigerte sich auf 6:39,72 Minuten. Nur Anna Schubert (LG Vulkaneifel, 6:30,62 Minuten 1994) war im Leichtathletikbezirk Trier bei den unter 16-Jährigen jemals schneller. Bei der U-16-DM wird Bierbrauer allerdings nicht dabei sein. Ihr fehlt der geforderte Leistungsnachweis in einem Bereich abseits ihrer Spezialdisziplin.