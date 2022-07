Leichtathletik-Weltmeisterschaft : Junks gelungenes WM-Debüt trotz Vorlauf-Aus

Eugene Die aus Konz stammende Sprinterin hatte bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in den USA ihren bisher besten 200-Meter-Saisonauftakt.

(teu) Am frühen Dienstagmorgen wollte Sophia Junk nur noch eins: ins Bett. Der vierte Tag der Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Eugene war für die 23-Jährige, die Konz aufgewachsen ist und für ihrem Traum vom sportlichen Erfolg 2015, als 16-Jährige, nach Koblenz zog, um bei Sprint-Verbandstrainer Martin Schmitz zu trainieren, einer der aufregendsten ihrer bisherigen Karriere. Und einer der erfolgreichsten. Auch wenn das Ausscheiden im Vorlauf über 200 Meter zunächst etwas anderes suggeriert. „Ich bin über 200 Meter noch nie so schnell in die Saison eingestiegen“, erklärte Junk. 23,27 Sekunden lief sie im zweiten der sechs Qualifikationsrennen. Vor zwei Jahren wäre das noch Rheinlandrekord gewesen. Den hatte fast 40 Jahre die spätere Staffel-Olympiavierte und -Vizeeuropameisterin Andrea Bersch (später Thomas) gehalten. Dann kam Junk und schraubte die Marke im vergangenen Jahr als U-23-Vizeeuropameisterin auf 22,87 Sekunden.