Grenzüberschreitende Laufveranstaltung : Spontaner Halbmarathon-Sieg (Fotos)

Bleialf Gina Breuer und Ingo Warken gewinnen den deutsch-belgischen Halbmarathon mit Start und Ziel in Bleialf. Gewitter machen Bogen um die Läufer.

Man darf auch mal Glück haben, sagten sich die Lauforganisatoren des SC Bleialf nach der 22. Auflage ihres Volkslaufs am ersten Samstag im September. Während rundherum Gewitter grummelten, blieben die Veranstaltung, die nach zwei Jahren Corona-Pause wieder stattfand von Unwetter und Regen verschont. Mit 194 Läufern im Ziel verzeichneten die Laufveranstalter in der Schneifel wie die meisten Organisatoren beim Neustart einen Teilnehmerrückgang, allerdings weniger stark als andernorts (2019: 297 Finisher).

Glücklich zeigte sich nach 21,1 Kilometern in 1:30:47 Stunden durch Deutschland und Belgien auch Ingo Warken. „Das ist das erste Mal, dass ich etwas gewinne“, erzählte der Läufer vom TuS Daun nach seinem Sieg beim grenzüberschreitenden Eifel-Ardennen-Halbmarathon. Erst am Samstagmorgen habe er sich entschieden nach Bleialf zu fahren. Er habe davon profitiert, dass keiner der Vor-Pandemie-Sieger angetreten sei. „Es war schon ein tolles Gefühl in Weppeler den Trinkbecher von Christoph Gallo gereicht zu bekommen“, sagte Warken. Rekordsieger Gallo betreute diesmal in seinem belgischen Heimatort eine Getränkestation statt mitzulaufen.