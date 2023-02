Kinder-Leichtathletik : Sportfest bei den Pionieren der Kinder-Leichtathletik

Geduldiger erklärt Organisationsleiter Wolfgang Baum schon seit einem Vierteljahrhundert den Nachwuchssportlern beim beim Kinderleichtathletik-Hallensportfest des SFG Bernkastel-Kues, was sie beachten müssen. Foto: Holger Teusch

Bernkastel-Kues SFG Bernkastel-Kues organisiert am 4. März wieder ein Kinder-Hallensportfest. Es ist das 25. und damit älteste dieser Art in der Region Trier.

Von Holger Teusch

Laufen, springen, werfen, wie man es kennt und doch ganz anders, beim Hallensportfest des SFG Bernkastel-Kues bieten die Organisatoren schon seit einem Vierteljahrhundert Wettkämpfe an, die der Deutsche Leichtathletik-Verband erst viel später unter dem Begriff Kinderleichtathletik, kurz Kila, in ein Regelwerk gegossen hat. Am 4. März findet die 25. Auflage statt.

Gerade für die Jüngsten etwas anzubieten, liegt dem Organisationsteam um SFG-Leichtathletik-Abteilungsleiter Wolfgang Baum am Herzen. Die Hallenveranstaltung konnte im Spätwinter 2022 wegen Corona noch nicht wieder durchgeführt werden. Um die Kila-Pause nicht zu groß werden zu lassen, entschied man sich im vergangenen Jahr, den für das Bernkastel-Kueser Sportfest ungewöhnlichen Herbsttermin wahrzunehmen. Sonst hätten gleich drei Jahrgänge von Kindern wegen Corona womöglich noch keine Kila-Erfahrungen sammeln können.

Mit 169 teilnehmenden Mädchen und Jungen war der Neubeginn vielversprechend. Vor der Pandemie füllte sogar bis zu knapp 300 Nachwuchssportler die Bernkastel-Kueser Halle. Um eine solche Masse in einer Sporthalle, die eher für Ballsportarten konzipiert ist, in leichtathletischen Disziplinen gegeneinander antreten zu lassen, erforderte seit je her Fantasie gefragt. Denn weder gibt es Sandgruben für den Weitsprung, noch kann man mit normalen Kugeln stoßen. Statt Metallkugeln fliegen deshalb Medizinbälle und die Jüngsten können sich in einer Hoch-Weitsprung genannten Alternative des rein horizontalen Sprungs versuchen.

Was das Organisationsteam um SFG-Leichtathletik-Abteilungsleiter Wolfgang Baum von der Kila übernommen hat, ist vor allem der Teamcharakter des Wettkampfs für die Unter-Zwölfjährigen. Mindestens fünf Mädchen und Jungen treten in diesen Altersklassen als Mannschaft gegeneinander an. Für die Zwölf- und Dreizehnjährigen gibt es einen Dreikampf aus 30-Meter-Sprint, Hochsprung und Medizinballstoßen.