Benefiz-Veranstaltung : Sportler helfen Sportler

Serrig Am 2. April organisiert der RV „Frei Weg“ Serrig für sein schwer verunglücktes Vereinsmitglied Jannik Harig (19) einen Benefiz-Duathlon mit Start und Ziel am Hofgut Serrig.

(teu) Ein Albtraum: Nur noch ein halber Kilometer liegt vor den Fahrern im Rad-Crosscountry-Bundesligarennen in Stuttgart. Jannik Harig vom RV Frei Weg Serrig liegt in aussichtsreicher Position, als der 19-Jährige plötzlich stürzt - und liegen bleibt. Herzstillstand! Mehrere Minuten kämpfen die Sanitäter um Jannik Harigs Leben - und gewinnen.

Doch Jannik Harig bestreiten seitdem einen anderen Wettkampf. Es ist kein Rennen gegen Konkurrenten, das der rheinland-pfälzische Cyclo-Cross-Meister bestreitet. Seit Monaten braucht er seinen langen Atem für seine Rehabilitation. Mehrwöchige Klinikaufenthalte in Stuttgart und Kusel liegen bereits hinter ihm. Zurzeit ist der Mechatroniker in einer Klinik am Bodensee - und macht Fortschritte, wie Herbert Kirf von Harigs Verein berichtet.

Ein (Wett-)Kampf hat mit dem Unglück auch für Jannik Harigs Familie begonnen. Emotional sowieso. Zusätzlich finanziell. Es war keine Frage, dass der RV „Frei Weg“ Serrig helfen will. Mit einer Benefiz-Veranstaltung für sein Vereinsmitglied werden alle Sportler aufgerufen, sich solidarisch mit Jannik Harig zu zeigen.

Dass RVS-Vorstandsmitglied Kirf dabei auf die Idee kam, am 2. April (Beginn: 13 Uhr) einen Duathlon durchzuführen, ist naheliegend. Der 70-Jährige ist nicht nur Radsportler, sondern auch ein guter Seniorenläufer. Und mit dem Trierer X-Duathlon, der am 5. März, vier Wochen vor der Premiere in Serrig durchgeführt wird, gibt es eine erfolgreiche Veranstaltung dieses Formats vor der Haustür.

An der Saar steht allerdings der Solidaritätsgedanke im Vordergrund. Es gibt keine Zeitmessung. Ebenso wenig wird Startgeld verlangt. Wer möchte kann stattdessen natürlich gerne den ein oder anderen Euro in die Spendenbox für Jannik Harig werfen.

Den Teilnehmern wird eine abwechslungsreiche Strecke geboten. Start und Ziel befinden sich am Hofgut Serrig, wo bis vor einigen Jahren auch die EMC-MTB-Rennen durchgeführt wurden. Gelaufen wird eine vier Kilometer langen Runde etwa je zur Hälfte über Asphalt und Waldwege. Die neun Kilometer lange Radrunde kann mit Mountainbikes, Gravel- und Crossfahrrädern absolviert werden. Auf zwei Kilometer Straße folgen sieben Kilometer Schotterpiste und Waldwege. Dreimal muss der Parcours bewältigt werden, bevor es wieder auf die Vier-Kilometer-Laufrunde geht. Die Strecken kann man allein oder als Staffel (ein Läufer, ein Radfahrer) bewältigen. Außerdem gibt es für die Sieben- bis 15-Jährigen Läufe über ein bis vier Kilometer Länge.

Bei so einer regionalen Veranstaltung hat auch Jannik Harig einst mit dem Ausdauersport begonnen. Aufs Rennrad kam er durch Vater Dirk, der selbst für den RV Serrig erfolgreich Straßen- und Crossrennen bestreitet. Trotz der Corona-Einschränkungen kam Jannik Harig zu Beginn dieser Dekade immer besser in Schwung. 2021 stand er bei den Bundesliga-Crossrennen erstmals auf dem Podest, unter anderem in Stuttgart, wo er vor wenigen Wochen so tragisch ausgebremst wurde.