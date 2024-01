Lauftrend – Immer samstags um 9 Uhr Einfach laufen! Parkrun in Trier bietet Spaß ohne Leistungszwang

Trier · Die Initiative Parkrun will mit niedriger Einstiegsschwelle weltweit Menschen aller Nationalitäten beim Sport zusammenbringen. Ohne Kosten und rein ehrenamtlich organisiert. Auch in Trier ist das möglich. Alles, was Sie dazu wissen müssen.

24.01.2024 , 17:54 Uhr

Von Holger Teusch

Samstags um 9 Uhr ist Laufzeit! Weltweit und seit einem halben Jahr auch in Trier! Die Initiative Parkrun macht gemeinsames Laufen ganz einfach: Einmalig kostenlos im Internet anmelden und schon ist es möglich, an jedem Samstag in weltweit mehr als 2000 Orten fünf Kilometer zu laufen.