Deutsche Jugendmeisterschaften Deutschlands Beste für knapp drei Stunden

Für Startläuferin Mia Schmitz war die deutsche Vizemeisterschaft am Freitag der Start in ein traumhaftes DM-Wochenende. Am Samstag wurde sie in 12,00 Sekunden Zweite des B-Finales über 100 Meter. Am Sonntag steigerte die Gymnasiastin über die doppelte Distanz im Vor- und Endlauf ihre persönliche Bestzeit über 24,27 auf 24,21 Sekunden. Dabei war sie vor den 200-Meter-Rennen unsicher gewesen: „Ich wusste nach den vielen Rennen am Freitag und Samstag nicht, wie viel Kraft ich noch habe.“ Nicht so gut lief es für ihre noch 16 Jahre alte Schwester Mara im 400-Meter-Hürden-Finale. Den Vorlauf (62,19 Sekunden) hakte sie mit einer aggressiven ersten Hälfte problemlos ab. „Im Endlauf habe ich mich aber nicht so locker gefühlt“, erzählt Mara Schmitz. Sie musste vor einigen Hürden dribbeln: Sechste in 63,33 Sekunden.