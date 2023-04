Event im Juni Nach drei Jahren Pause: So startet der Trierer Stadtlauf wieder durch

Mit sechs unterschiedlichen Farben geht der Internationale Trierer Stadtlauf nach zwei virtuellen Jahren am 25. Juni wieder an den Start. „Wir haben für die unterschiedlichen Läufe jeweils eine Farbe gewählt und die Optik auf Flyern, Plakaten und den Startnummern aufgefrischt“, sagt Nicolas Klein vom Vorstand des veranstaltenden Verein. In den kommenden Jahren soll das so bleiben und für einen Wiedererkennungswert sorgen.