80 Freiwillige dringend gesucht Helfern beim Stadtlauf Trier winkt leicht verdientes Geld

Was dafür zu leisten ist: Zumindest am 25. Juni müssen die Streckenposten Frühaufsteher sein. Treffpunkt ist um 6.30 Uhr an der Porta Nigra zu einer kurzen Helferbesprechung. Mindestalter für die Streckenposten ist 18 Jahre. Wer helfen will, kann sich per Mail an info@triererstadtlauf.de oder telefonisch beziehungsweise per App unter 00352/621816888 melden.