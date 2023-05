Deutsche Staffelmeisterschaften „Nächstes Jahr um Medaillen mitlaufen!“

Das Ziel für 2024 ist für die 3 x 1000-Meter-Staffeln des Post-Sportvereins Trier (PST) schon gesteckt: „Die Jungs sehen und wissen nun, dass sie auf dem richtigen Weg sind und nächstes Jahr um eine Medaille mitlaufen können“, resümierte PST-Mittelstreckentrainer Marc Kowalinski nach den Deutschen Staffel-Meisterschaften. Am Edelmetall schnuppern konnte am vergangenen Samstag in Bietigheim-Bissingen schon einmal das U-23-Team mit Constantin Fuchs, Philipp Nitsch und Jan Rinnenburger. Neuzugang Nitsch übergab den Stab an dritter Stelle liegend an Rinnenburger. Aber hinter der bereits enteilten LG Region Karlsruhe (Deutscher U-23-Meister mit 7:34,86 Minuten) und der Startgemeinschaft Alzey/Framersheim/Worms (7:36,37) ging es ganz eng zu. Drei Berliner Vereine und die KSG Gerlingen schoben sich noch am PST-Schlussläufer vorbei. Dem PST-Trio fehlten am Ende mit 7:58,39 Minuten weniger als fünf Sekunden auf Bronze. Es ist die beste Zeit einer 3 x 1000-Meter-Staffel der Region Trier seit 2019. Damals liefen Jonas Fischer, Jakob Hering und Johannes Hein vom PST 7:57,35 Minuten.