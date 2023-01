Crosslauf : Start ins Laufjahr auf Karl Fleschens Spuren

Mehren Beim Crosslauf in Mehren kann im Lehwald gelenkschonend ins Laufwettkampfjahr 2023 gestartet werden.

Start ins Lauf-Wettkampfjahr der Region ist seit 2010 der Crosslauf in Mehren. Auf den Strecken durch dem Lehwald hat einst der aus dem Vulkaneifelort stammende Karl Fleschen trainiert, um sich auf gelenkschonenden Waldwegen die Grundlage für internationale Wettkämpfe bis hin zu den Olympischen Spielen 1976 zu legen. Auf den Spuren des ersten Eifelläufers auf Weltniveau bietet der SV Mehren am Sonntag (15.1.) bei seinem Crosslauf vier Rennen für Kinder (Jahrgänge 2012 und jünger, 1700 Meter, 12.30 Uhr), Jugendliche (2008-11, 2200 Meter, 12.45 Uhr), eine 3,4-Kilometer-Mittel- (13.15 Uhr) sowie eine 8,8-Kilometer-Langstrecke (14 Uhr) an. Auf der kurzen Hauptlauf-Distanz ist der Jugend-DM-Teilnehmer Tim Fuhrmann (TV Cochem) favorisiert. Über 8,8 Kilometer geht bei den Frauen der Weg zum Sieg nur über die im benachbarten Steiningen lebende und für den LT Schweich startende Michelle Bauer. Anmeldungen werden bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Start am Sportplatz Mehren angenommen. Die Veranstaltung ist die zweite Station von vier der Vulkaneifel-Crosslauf-Serie.