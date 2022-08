Freundschaftslauf : Stefan-Andres-Lauf erstmals im August

Gemeinsam ohne Wettkampfdruck laufen, trainieren und die Landschaft genießen lautet am zweiten Augustsonntag zum 35. Mal das Motto des Stefan-Andres-Freundschaftslaufs in Schweich. Foto: Holger Teusch

Schweich Der traditionsreiche Freundschaftslauf auf den Spuren des Dichters Stefan Andreas findet am Sonntag (14.8.) zum 35. Mal in Schweich statt.

Der Vater aller Freundschaftsläufe in der Region feiert am Sonntag (14.8.) ein kleines Jubiläum: Zum 35. Mal und erstmals im August findet der Stefan-Andres-Lauf statt. Als die LGM Leiwen die Veranstaltung 1988 erstmals durchführte, gab es diesen Typ Läufe ohne Zeitmessung und Wettkampfcharakter praktisch noch nicht. Die Pioniere von der Mittelmosel organisierten 30 Mal, bis 2017, einen 22,5 Kilometer langen Lauf vom Niederprümer Hof in Schweich, dem Sitz der Stefan-Andres-Gesellschaft, nach Leiwen. Mit der 31. Auflage übernahm der LT Schweich 2018 die Veranstaltung. Das Grundkonzept blieb: lange laufen ohne Wettkampfdruck als Vorbereitung beispielsweise auf einen Herbstmarathon - oder um einfach die Landschaft zu genießen. Die Schweicher nutzen statt der Punkt-zu-Punkt-Strecke einfacher zu handhabende Rundkurse in den Weinbergen und Wäldern der Stefan-Andres-Stadt.