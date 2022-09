Leichtathletik : Stefan-Andres-Realschule plus Dritte beim Bodensee-Schulcup

Lindau Schweicher Schüler schneiden beim internationalen Leichtathletik-Vergleich im Dreiländereck Deutschland-Österreich-Schweiz gut ab.

Einen „super Teamgeist“ attestierten die Betreuerinnen Anne Begemann-Crezelius und Monika Kölzer den Schülern der Schweicher Stefan-Andres-Realschule plus beim Bodensee-Schulcup in Lindau. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung sicherten sich die 14- und 15-Jährigen bei dem internationalen Leichtathletik-Vergleich mit 15.766 Punkten hinter der Realschule Plus Mülheim-Kärlich (17.403) und den Schüler aus Gossau in der Schweiz (16.235) den dritten Platz. Der Zusammenhalt zeigte sich beispielsweise mit der 4 x 75-Meter-Staffel. In 38,03 Sekunden absolvierten Samih Junik, Felix Zilgen, Jan Janega und Simon Dennis die insgesamt 300 Meter. Nur zwei (Vereins-)Staffeln aus dem Kreis Trier-Saarburg waren elektronisch gestoppt je schneller. Höhepunkte waren auch Denis' 75-Meter-Zeit von 9,74 Sekunden und Janegas 800-Meter-Resultat von 2:19,54 Minuten.