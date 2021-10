Leichtathletik : Stimmungsvoller Saisonabschluss

Wittlich Mehr als 200 Leichtathleten ermittelten am Samstag in Wittlich bei den letzten Stadion-Titelkämpfen des Jahres die Team-Rheinlandmeister.

(teu) Gemeinsam, nicht getrennt und schon gar nicht virtuell, nach den vielen ausgefallenen Titelkämpfen bildeten die Team-Rheinlandmeisterschaften der Leichtathleten am vergangenen Samstag in Wittlich einen Kontrast zu den Verhältnissen in den vergangenen eineinhalb Jahren. 229 Teilnehmer in 20 gemischten Mannschaften bewarben sich gegenseitig lautstark anfeuernd um Titel in sechs Altersklassen. Die Schwierigkeit für die einzelnen Vereine: Für jede Disziplin jeweils weibliche und männliche Teilnehmer zu finden. Zumal der letzte Wettkampf bei manchen Sportlern wegen Corona zwei Jahre zurückliegt.