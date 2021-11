Laufen : Streckenrekord und Fotofinish (Bilder)

Schweich 471 Teilnehmer erlebten beim neunten Fährturmlauf in Schweich bei herbstlich-nassen Bedingungen den Streckenrekord von Chiara Bermes und ein Duell bis auf den Zielstrich von Moritz Beinlich und Yonas Kinde.

(teu) Für die Ehrenamtlichen des Lauftreff Schweich (LTS) war es ein langer, nasser und dadurch auch kalter Arbeitstag. Für 471 Teilnehmer (im Ziel), davon 170 in den Volksfreund-Lucky-Kinderläufen, waren die Bedingungen am vergangenen Samstag mit Temperaturen um zwölf Grad bis auf den feuchten Untergrund ideal. Entsprechend schnell wurde beim neunten Fährturmlauf gerannt. Höhepunkt: Die Entscheidung um den Sieg über zehn Kilometer bei den Männern zwischen Rio-Olympia-Teilnehmer Yonas Kinde und dem ehemaligen deutschen Halbmarathonmeister Moritz Beinlich. Quasi bis auf die Ziellinie sprintete das Duo Schulter an Schulter über die Zielgerade. Auf den letzten Schritten konnte sich der 25 Jahre alte Beinlich um Zentimeter gegen den 16 Jahre älteren, aus Äthiopien stammenden Läufer durchsetzen. Zeit: 31:11 Minuten.

Weit weniger dramatisch, aber dafür mit einem Streckenrekord, verlief das Rennen bei den Frauen. Die luxemburgische Meisterin Jenny Gloden, die zwei Wochen zuvor noch in 1:17:05 Stunden Zweite des Halbmarathons in München geworden war, kam auf der Wendepunktstrecke entlang der Mosel nicht über 37:49 Minuten hinaus und konnte Chiara Bermes nie gefährden. Die Lokalmatadorin vom Lauftreff Schweich blieb als erste Frau beim Fährturmlauf in 35:35 Minuten unter 36 Minuten. Die 27-Jährige verbesserte den fünf Jahre alten Streckenrekord der äthiopisch-belgischen Läuferin Mimi Königs (36:01) damit deutlich. Leider habe sie wieder keine männliche Unterstützung gefunden, bedauerte Bermes, dass sie überwiegend allein fürs Tempo sorgen musste. Mit etwas Unterstützung gegen den während des Zehn-Kilometer-Rennens aufkommenden Wind wäre auch ihre Bestzeit von 35:19 Minuten gefährdet gewesen. Dritte bei den Frauen wurde in 38:24 Minuten Pia von Keutz. Für die 29-Jährige war es der erste Wettkampf nach langer Corona-Pause, der von Keutz auch gleich Lust auf Mehr machte. Nach der Siegerehrung lief sie rund 15 Kilometer zurück nach Trier-Tarforst.

Moritz Beinlich kündigte an, dass er beim sechsten Wertungslauf zum Bitburger-0,0%-Läufercup am 13. November in Langsur sein nötiges drittes Resultat für die Serien-Wertung einfahren will. Ebenso wie Kinde. Das bringt Kai Merten in die kuriose Situation, dass er als einer der besten deutschen Mastersläufer (ab 40 Jahre) in seiner Heimatregion nicht nur beim Fährturmlauf, sondern auch im Läufercup „nur“ den zweiten Platz in der Altersklasse M 40 (der auch Kinde angehört) belegen wird. Das sei schon etwas frustrierend, sagte der 42-Jährige, der in 33:29 Minuten in Schweich Vierter wurde.