Langsur : Streckentest für Deulux-Lauf

Am Samstag, 29. Oktober, gibt es einen Streckentest für den Langsurer Deulux-Lauf, der größten grenzüberschreitenden Sportveranstaltung zwischen Deutschland und Luxemburg, die am 12. November zum 30. Mal stattfindet. Foto: Holger Teusch

Langsur Die LG Langsur bietet am Samstag (29.10.) einen Testlauf über den Parcours des grenzüberschreitenden Zehn-Kilometer-Laufs an.

(teu) Die Deulux-Lauf-Strecke schon vor dem Rennen am 12. November kennenlernen oder wieder in Erinnerung rufen, alle, die sich ganz gewissenhaft auf den größten Zehn-Kilometer-Lauf der Region (2021 unter Corona-Beschränkungen 1191 Läufer im Ziel, Teilnehmerrekord: 2188 im Jahr 2015) vorbereiten wollen, können das am kommenden Samstag (29.10.) tun. Die LG Langsur bietet zwei Wochen vor dem Straßenlauf-Saisonabschluss (12.11.) wieder einen Testlauf an. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr (Kinder- und Jugendläufe) beziehungsweise 15 Uhr (Hauptlauf) an der Turnhalle von Langsur unweit vom Ziel.