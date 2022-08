Leichtathletik : Streckentest für Maare-Mosel-Lauf

Daun/Schalkenmehren/Gillenfeld Die Zehn-Kilometer- und die neue Halbmarathonstrecke des Maare-Mosel-Laufs von Daun beziehungsweise Schalkenmehren nach Gillenfeld kann am 12. August testweise abgelaufen werden.

Wer die Strecken der Hauptwettbewerbe des größten Landschaftslaufs der Region, dem Maare-Mosel-Lauf schon vor der 24. Auflage am 27. August testen will, kann das am Freitag, 12. August unter fachkundiger Führung tun. Um 18.15 Uhr wird mit Start am Bahnhof Daun die neue 21,1-Kilometer-Strecke unter die Laufsohlen genommen. Eine Stunde später geht es vom Maarbad Schalkenmehren auf die Zehn-Kilometer-Distanz bis zum gemeinsamen Ziel in Gillenfeld. Wenn am 27. August mehrere Hundert Teilnehmer erwartet werden, gibt es einen im Startgeld enthaltenen Shuttleservice vom Ziel zu den jeweiligen Startorten. Beim Testlauf ist eigenverantwortliche Organisation, beispielsweise durch Fahrgemeinschaften, gefragt. Wer sich noch kurzfristig für den Testlauf am 12. August anmelden möchte, kann dies per E-Mail an info@maaremosellauf.de tun. Weitere Informationen und Anmeldung für die Rennen am 27. August: www.maaremosellauf.de