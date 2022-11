Leichtathletik : Süddeutsche Meisterin wechselt in Trierer Läuferinnen-WG

Trier Mit Sandra Teller wechselt eine der schnellsten rheinland-pfälzischen Mittelstrecklerinnen von der DJK Ochtendung zum Post-Sportvereins Trier.

Am vergangenen Sonntag war Sandra Teller bei den rheinland-pfälzischen Crosslauf-Meisterschaften in Laubach (der TV berichtete) zwar nur Zaungast. Dass die Süddeutsche 1500-Meter-Meisterin schon den sonnigen Sonntagnachmittag mit der Anfeuerung ihrer künftigen Vereinskollegen im Hunsrück verbrachte, zeigt, dass die 25-Jährige schon beim Post-Sportverein Trier (PST) angekommen ist, bevor sie am 1. Januar für ihren neuen Verein startberechtigt ist.

„Sandra ist für jeden Verein eine Bereicherung - von der Leistung und auch menschlich“, sagt PST-Lauftrainer Marc Kowalinski. Zurzeit lebt sein neuer Schützling noch in Linz am Rhein und beendet 2023 ihr Anerkennungsjahr als Erzieherin. Aber am Wochenende trainiert Teller meist mit ihren neuen Vereinskollegen in Trier. Dass es einfach passt, zeigt auch, dass sie in die WG zusammen mit ihrer künftigen Teamkollegin Anne Meier zieht. „Anne hat erzählt, dass in ihrer WG ein Zimmer frei wird. Da habe ich gesagt, das könnte ich ja nehmen. Ich brauche ja sowieso eine Wohnung in Trier“, erzählt Teller, die hofft, auch beruflich an der Mosel Fuß fassen zu können.