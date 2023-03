Begeisterung beim Leichtathletik-Nachwuchs Kids der TG Konz räumen ab

Stadion-Atmosphäre in der Fußball-Bundesliga oder beim Biathlon in Oberhof? Beim SWT-Kila-Hallensportfest des Vereins Silvesterlauf Trier kam die Stimmung der in großen Sportstätten schon ziemlich nahe. Beim abschließenden Biathlon, natürlich in Laufschuhen statt auf Ski und mit Wurfbällen statt Gewehr, wurde es in der Trierer Toni-Chorus-Halle ohrenbetäubend laut. Laufen, Zielwerfen und das alles als Team ließ die rund 150 Zuschauer, meist Eltern, Geschwister, Omas, Opas, Tanten und Onkel der jungen Sportler am vergangenen Samstag mitfiebern - und den Lärmpegel steigen. Obwohl kleiner als vor der Pandemie, beim Neustart mit Terminproblemen und mit einem weitgehend neuen Organisationsteam, der Erfolg des Sportfests hat gezeigt: Kinderleichtathletik, kurz Kila, in Trier hat gefehlt! „Die unbändige Begeisterung und Freude der Kids ist der schönste Lohn für alle Mühen der letzten Tage und Wochen“, sagt Organisationsleiter Norbert Ruschel, der zusammen mit Wettkampfleiter Hermann Barten die Vorbereitungen gestemmt hatte.