Große Bühne für die jungen Läufer der Region! Was für die Erwachsenen der Bitburger 0,0%-Läufercup, ist für den Nachwuchs seit 2013 der SWT-Kids-Cup. Gesucht waren im vergangenen Jahr die besten Acht- bis Dreizehnjährigen bei SWT-Schullaufmeisterschaften, Sparkasse-Trier-Jugend-, Trierer und Saarburger Stadt- sowie dem Langsurer Deulux-Lauf. Für die Wertung wurden jeweils die besten drei Platzierungen addiert. 36 Nachwuchssportler sowie die drei besten Schulen der Schullaufmeisterschaften erhielten am vergangenen Freitag im Tagungsraum des Namenssponsors ihre Preise. Das sollte Motivation zum Weiterlaufen sein. Denn bereits am 20. April beginnt der neue Kids-Cup. Als sechster Wertungslauf ist der Hermeskeiler Teba-Radweglauf dazugekommen. Anstelle des Sparkasse-Trier-Jugendlaufs im Rahmen des Trierer Firmenlaufs, der wie die SWT-Schullaufmeisterschaften am 8. Mai stattfindet, rücken die Jugendläufe des Bitburger 0,0%-Silvesterlaufs wieder ins Programm.