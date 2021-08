Triathlon : Taktik geht auf: Siebter Bundesligaplatz für Trier

Irmela-Sophie Letz (links) und Marc Pschebizin (rechts) betreuten zusammen mit Andreas Theobald (2. v.r.), der in Saarbrücken auch als Ersatzmann hätte einspringen können, das Bundesligateam mit Jens Roth (2.v.l.), Vincent Lafleur (3.v.r.) und den Osterholt-Zwillingen beim Finalrennen in Saarbrücken. Foto: Helmut Rach / Tri Post Trier

Saarbrücken Das PSD Bank Team Tri Post Trier hat sich im finalen Rennen zur Bitburger-0,0%-Bundesliga noch einmal gesteigert und beschließt die Saison mit dem besten Ergebnis ihrer Geschichte. Rebecca Bierbrauer gibt Bundesliga-Debüt.

Auf dem siebten Platz und damit so gut wie noch nie eine Trierer Triathlon-Mannschaft beendet das PSD Bank Team Tri Post Trier die dritte Saison in der Bitburger-0,0%-Bundesliga. Beim vierten und letzten Wertungswettkampf des Jahres 2021 belegten Jens Roth, Vincent Lafleur, Cedric und Jonas Osterholt in Saarbrücken den sechsten Platz in der Tageswertung und rückten damit auch in der Abschlusstabelle um einen Platz nach vorn. Das ist gleich zweimal das beste Resultat für Trier: in der Tageswertung und beim Tabellenplatz.