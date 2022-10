Leichtathletik : Sichtung für den jüngsten Leichtathletik-Kader

Wittlich Anmeldeschluss für die Talentiade in Wittlich ist der 31. Oktober. In den sogenannten Perspektivkadern werden Leichtathleten der Jahrgänge 2010 und 2011 gefördert.

(teu) Am 5. November werden die jüngsten Leichtathletik-Kader für die kommende Saison zusammengestellt. Bei der sogenannten Talentiade für den Bereich West des Leichtathletik-Verbands Rheinland (umfasst die Stadt Trier sowie die Kreise Bernkastel-Wittlich, Bitburg-Prüm, Trier-Saarburg und Vulkaneifel) können Mädchen und Jungen der Geburtsjahrgänge 2010 und 2011 ihre sportlichen Fähigkeiten unter Beweis stellen, um in den Perspektivkader Mehrkampf (der P-Kader Lauf wird nach in der abgelaufenen Saison erreichten (Lauf-)Leistungen zusammengestellt) aufgenommen zu werden. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Sporthalle des Wittlicher Cusanus-Gymnasiums.