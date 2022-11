Wurzelweglauf Konz : Teilnehmerplus beim Volkslauf-Opa (Fotos)

Die Organisatoren der TG Konz waren mit 337 Teilnehmern im Ziel und damit einem fast 20-porzentigen Plus gegenüber 2021 mit der Resonanz beim 46. Konzer Wurzelweglauf zufrieden. Foto: Holger Teusch

Konz Der älteste Volkslauf der Region Trier erzielt eines der besten Teilnehmerergebnisse seiner bald 50-jährigen Geschichte. Rheinlandmeister Martin Müller läuft 15-Kilometer-Streckenrekord.

Von Holger Teusch

Wie mancher Wein scheint der Wurzelweglauf in Konz mit den Jahren immer besser zu werden. Bei der 46. Auflage am Samstagnachmittag wurden mit 337 Läufern wurde ein fast 20-prozentiges Teilnehmerplus und zum neunten Mal in der Geschichte mehr als 300 Sportler im Ziel registriert. „Das Vor-Corona-Niveau haben wir nicht erreicht, aber mit den Teilnehmerzahlen sind wir fast wieder dran“, freute sich der Lauftreffleiter der ausrichtenden TG Konz Dominik von Wirth. Der älteste Volkslauf der Region, dessen Zehn-Kilometer-Rennen seit 1976 auf weitgehend identischer Strecke durchgeführt wird, stemmt sich damit erfolgreich gegen die Rückgänge, die viele Organisatoren nach zwei Pandemie-Jahren erleiden.

Auch die Qualität konnte sich sehen lassen. Auf der seit 2010 angebotenen 15-Kilometer-Distanz verbesserte Martin Müller den Streckenrekord um gut eine Minute auf 52:13 Minuten. Als frischgebackener Halbmarathon-Rheinlandmeister wolle er sich nicht lumpen lassen, hatte der 31-Jährige von der LG Meulenwald Föhren schon vor dem Start angekündigt aufs Tempo zu drücken.

Halbmarathon-Rheinlandmeister Martin Müller von der LG Meulenwald Föhren schraubte im Alleingang den 15-Kilometer-Streckenrekord beim 46. Konzer Wurzelweglauf auf 52:13 Minuten. Foto: Holger Teusch

So lag nach der etwa drei Kilometer langen Einführungsrunde vom Stadion hinauf zum Konzer Höhenstadtteil Roscheid, den Fünf-, Zehn- und 15-Kilometer-Läufer absolvieren müssen, nur Lucas Meyer vor Müller. Als der Lokalmatador, der auf der Kurzdistanz in 17:22 Minuten seinen Vorjahressieg wiederholte, abbog, nahm Müller allein den Anstieg über den namensgebenden Wurzelweg in Angriff. Mehr als acht Minuten Vorsprung hatte er im Ziel.

Enger ging es beim traditionsreichen Zehner zu. Der Mertesdorfer Florian Heck setzte sich in exakt 38 Minuten mit einer halben Minute Vorsprung gegen Fabian Marondel (38:31) von der niederländischen Uni Maastricht durch. Schnellste Frau war die Fünf-Kilometer-Vorjahresgewinnerin Rebecca Bierbrauer. Die 18-Jährige lief in 41:37 Minuten eine der besten Zeiten, die bisher auf dem crosslaufartigen Parcours erzielt wurden. Nur Lotta Schlund (PST Trier/40:26) und die aus Kenia stammende Streckenrekordlerin Elisabeth Onyambu-Schröder (40:02 Minuten 2005) waren in diesem Jahrtausend schneller.

Die 18-jährige Rebecca Bierbrauer vom Verein Silvesterlauf Trier lief eine der besten Zehn-Kilometer-Zeiten, die beim ältesten Volkslauf der Region Trier, dem Konzer Wurzelweglauf, je erzielt wurden. Foto: Holger Teusch

Über 15 Kilometer blieb Vorjahressiegerin Miriam Engel-Haumann von der TG Konz in 1:10:28 Stunden diesmal hinter Silvia Morgen (PST Trier/1:08:11) und Monique Aschaber (Brüderkrankenhaus Trier/1:07:37) mit den dritten Platz. Den Konzer Doppelsieg über fünf Kilometer machte dafür Anna Meyer perfekt. Die Schwester von Lucas Meyer, die wie dieser bei der TG Konz mit der Leichtathletik begonnen hat, aber wegen des Studiums zum 1. FC Kaiserslautern gewechselt ist, freute sich über ihren ersten Heim- und Geschwister-Doppelsieg auf dieser Distanz überhaupt.

Ergebnisse:

Frauen, 5 km: 1. Anna Meyer (Konz/1. FC Kaiserslautern) 21:00 Minuten, 2. Rieke Schriefer 23:22, 3. Neele Fuhs (FS) 24:46.

10 km: 1. Rebecca Bierbrauer (SL/U 20) 41:37 Minuten, 2. Nadine Heck (Mertesdorf/Kickass Sports/W 30) 45:42, 3. Anne-Sophie Vandenbussche (TGK/W 40) 47:16. U 18: Ella Repplinger (TGK) 57:05. W 35: Katia Bartlett (TGK/SV Olewig) 58:24. W 50: Sabine Averbeck 51:42. W 65: Beatrix Bermes (LGM) 1:04:30. W 70: Irmgard Mann (PST) 1:06:35.

15 km: 1. Monique Aschaber (Brüderkrankenhaus Trier/W 30) 1:07:37 Stunden, 2. Silvia Morgen (PST/W 40) 1:08:11, 3. Miriam Engel-Haumann (TGK) 1:10:28. U 20: Luna Lambert (TV Hermeskeil) 1:24:14. W 35: Jill Kugener 1:35:37. W 50: Gisela Thome (Spiridon Hochwald) 1:24:39. W 55: Monika Hübner (Parksauna Trier) 1:22:35.

Männer, 5 km: 1. Lucas Meyer (Konz/1. FC Kaiserslautern) 17:22, 2. Damian Gindorf 18:14, 3. Andreas Koster 21:20 (beide PST).

10 km: 1. Florian Heck (Mertesdorf/Kickass Sports/M 30) 38:00 Minuten, 2. Fabian Marondel (Maastricht) 38:31, 3. Philipp Hensel (LT Schweich) 39:20. M 35: Christian Fleischmann (Volvo CE) 53:07. M 40: Jerome Vandenbussche (TGK) 39:38. M 45: Dirk Fauska (FS) 44:02. M 50: Marcus Karl (LG Langsur) 46:41. M 55: Carlo Feltes (Luxemburg) 48:35. M 60: Gilbert Schiltz (LGM) 46:53. M 65: Dieter Bermes (LGM) 48:47. M 70: Klaus Uebel (Idarer TV) 53:32. M 75: Reinhold Blum (SV Lüxem) 1:03:30.

15 km: 1. Martin Müller (LGM/M 30) 52:13 Minuten, 2. Marius Kolz (Tri Post Trier) 1:00:34, 3. Ingo Warken (TuS Daun/M 40) 1:00:59. M 35: Daniel Müller (Volvo CE) 1:06:23. M 45: Michal Zajac (Polen) 1:06:06. M 50: Michael Düro (Tri Post Trier) 1:07:24. M 55: Rainer Neubert (LT Olewig) 1:17:36. M 60: Michael Zweynert 1:07:58. M 65: Hermann Barten (LT Büdlich-Breit-Naurath) 1:23:38. M 70: Ferdinand Kremer (LT Schweich) 1:24:44. M 80: Werner Mootz (LTF Köllertal) 2:07:52.

Mädchen U 12, 1 km: 1. Emie Vandenbussche (TGK/U 12) 3:28 Minuten, 2. Carla Thees (PST) 3:51, 3. Lia Krahn und Susie Vandenbussche (beide TGK/U 10) beide 3:52, 5. Emily Redinger (PST) 4:03, 6. Céline Hennen (TGK) 4:09. U 8: Amélie Hennen (TGK) 4:38.

U 16, 2 km: 1. Julie Vandenbussche (U 14) 7:40 Minuten, 2. Ella Repplinger (U 16) 8:11, 3. Giovanna Engel 8:14, 4. Nele Wagner 8:28 (alle TGK), 5. Anne Herrig (SL) 8:38, 6. Anna Karges (TGK) 8:49.

Jungen U 12, 1 km: 1. Nils Fuchs (U 12) 3:42 Minuten, 2. Mattis König (SL) 3:43, 3. Jamie Niklas Lukas (GS St. Johann) 3:57, 4. Fynn Münster 3:59, 5. Vincent Reiß 4:00, 6. Niklas Ludwig (Tri Post Trier) 4:02. U 8: Sam Wagner (GS St. Johann) 4:29. U 10: Said Oulaid 4:13.

U 16, 2 km: 1. Theo Knopp (PST/U 16) 6:42 Minuten, 2. Maximilian Hoppe (FS) 7:08, 3. Maurice Choppin (TGK/U 14) 7:17, 4. Gabriel Rademacher (PST) 7:25, 5. Simon Appelfeller 8:11, 6. Manuel Kaufmann (PST) 8:31.