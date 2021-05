Leichtathletik : Tempotest zum Saisonstart

Dessau Gesa Krause startet in Dessau über 800 Meter in die Saison.

Nach zwei Monaten im Höhentrainingslager in Boulder in den USA steigt Gesa Felicitas Krause vom Verein Silvesterlauf Trier am Freitag, 21. Mai in Dessau in die Freiluftsaison ein. Wie vor dem Europameistertitel 2018 und dem Gewinn von WM-Bronze 2019 wieder über 800 Meter. Der Freiluftstart über nur zwei Stadionrunden scheint also ein gutes Omen für die deutsche Rekordlerin über 3000 Meter Hindernis.