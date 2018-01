Duathlon und Triathlon in der Region Trier

(teu) Mit dem Jubiläum lassen sich die Macher des Mittelmosel-Triathlons noch ein Jahr Zeit. Erst im Juni 2019 soll die zehnte Auflage des einzigen deutschen Triathlons mit Schwimmen in der Mosel stattfinden. Luft holen, Energie tanken, um dann wieder richtig durchzustarten, lautet das Devise.

Nachdem im vergangenen Jahr die deutschen Meisterschaften im Crossduathlon in Trier stattfanden, dürfen die Ausrichter von Tri Post Trier darauf zählen, den Bekanntheitsgrad des BMW Cloppenburg X-Duathons weiter ausgebaut zu haben. Bei der elften Auflage am 4. März wird wieder ein illustres Starterfeld im Trierer Weißhauswald um den Sieg im Cross der Asse kämpfen. Das Rennen gilt genauso wie der Vulkan-Cross-Triathlon Ende Juli in Schalkenmehren als Rheinland-Pfalz-Meisterschaft.

Triathlon- und Duathlon-Termine

Sonntag, 4. März

11. BMW Cloppenburg X-Duathlon

Veranstalter: Tri Post Trier, Ort: Waldstadion Trier, Beginn: 9.10 Uhr, Hauptdistanz: 5 km Laufen - 23,2 km MTB - 2,5 km Laufen mit Rheinland-Pfalz-Meisterschaft und Rennen über verkürzte Distanzen sowie für Jugendliche und Schüler, auch als Staffel (ein Läufer, ein Radfahrer), Internet: www.x-duathlon.de

Sonntag, 17. Juni

Ironman 70.3 Luxemburg

Remich, 9 Uhr, Halb-Ironman-Distanz (1,9 km Schwimmen, 90 km Rad, 21,1 km Lauf), http://eu.ironman.com/de-de/triathlon/events/emea/ironman-70-3/luxembourg

6. bis 8. Juli

Triathlon Echternach

Trilux, Olympische Distanz (1,5 km Schwimmen, 40 km Rad, 10 km Lauf), www.trilux.lu

Samstag, 16. Juni

Swim & Run in Morbach

TV Morbach, Freibad Morbach, 300 Meter Schwimmen und 3 km Laufen (auch als Staffel), Thomas Koch, Oligswiese 3, 54497 Morbach-Wederath, E-Mail: koch@ausdauerteam.de, www.ausdauerteam.de

Samstag, 28. Juli

9. Vulkan-Cross-Triathlon

SC Blau-Weiß Schalkenmehren, Maarbad Schalkenmehren, 11 Uhr, Vulkandistanz (1,5 km Schwimmen, 32 km MTB, 10 km Crosslauf) mit Rheinland-Pfalz-Meisterschaft, Sprintdistanz (750 m, 20 km, 6 km), Vulkan-Cross-Triathlon Schalkenmehren, Zur Sternwarte 12, 54552 Schalkenmehren, Telefon 06592/980435, E-Mail: info@cross-triathlon-schalkenmehren.de, www.cross-triathlon-schalkenmehren.de

Samstag/Sonntag, 18./19. August

23. Triathlon de Weiswampach

Celtic Diekirch, Weiswampach (Lux­emburg), www.triathlon.lu, Sprint- und Kurzdistanz, www.triathlon.lu

Sonntag, 2. September

Triathlon am Bostalsee bei Nohfelden (Saarland)

Firma Lauffabrik, Bostalsee, 9 Uhr, Mitteldistanz (1,9 km Schwimmen, 75 km Rad fahren, 15 km Laufen), Olympische Distanz (1,5 km Schwimmen, 39 km Rad, 10 km Lauf), Telefon 06825/929304, E-Mail: info@lauffabrik.de, www.topracegermany.de

Samstag, 15. September

Swim & Run Trier

Tri Post Trier, Nordbad, erst Schwimmen, dann Laufen als Kombinationswettkampf oder als Staffel, www.triposttrier.de