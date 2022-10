Rheinlandmeisterschaft : Titelgewinn nach Vierteljahr Laufpause

Föhren Tine Hausmann und Benjamin Dern gewinnen beim IRT-Läufermeeting in Föhren und damit auch die Rheinlandtitel im Straßenlauf über zehn Kilometer.

Hausmanns Zeit: weit über ihrem persönlichen Rekord von 38:50 Minuten. Das Besondere: Es war ihr erster Wettkampf mit Laufen seit fast einem Vierteljahr. „Ich war überrascht, dass es so gut lief“, freute sie sich. Denn beim Crosstriathlon in Schalkenmehren im Juli war Hausmann gestürzt und hatte sich eine kleine, aber schmerzhafte Fraktur am Oberschenkel samt Knochenödem zugezogen. Sobald es ging, hielt sie sich zwar mit Radfahren fit, laufen kann sie allerdings erst seit gut zwei Wochen wieder. „Ich wollte primär schmerzfrei ins Ziel kommen“, erzählt sie, was auf den zehn Kilometern über die Straßen und Parkwege des Industrieparks Region Trier (IRT) am wichtigsten war. Dass es so zum Titelgewinn in der Einzel- und zusammen mit W-35-Gewinnerin Eva Adams (43:55) und Bernadette Berens (44:19) mit dem Team des LT Schweich auch zum ersten Platz in der Mannschaftswertung reichte, war das i-Tüpfelchen. Zudem bleibt Hausmann so in der Wertung zum Bitburger-0,0%-Läufercup, zu der der Zehner des IRT-Läufermeetings zählt. „Sonst wäre ich da raus gewesen“, sagt sie.