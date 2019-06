Leichtathletik : Titelzahl halbiert, Staffel disqualifiziert

Landau 22 südwestdeutsche Meistertitel gewannen die Leichtathletik-Senioren aus den Vereinen der Region Trier in Landau. Ein gutes Ergebnis, auch wenn es 2018 fast doppelt so viele waren.

Was das nun ein schlechtes Ergebnis? Auf den ersten Blick sehen 22 statt 42 Titelerfolge der Leichtathleten ab 30 Jahre aus der Region Trier bei den Südwestdeutschen Senioren-Meisterschaften ganz danach aus. Doch berücksichtigt man, dass die gemeinsamen Titelkämpfe des Saarlands und Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr in Trier quasi als Heimspiel stattfanden und 2017 mit 27 die Zahl der ersten Plätze in einer ähnlichen Region lag wie jetzt, relativiert sich das Ergebnis.

Die meisten ersten Plätze gingen mit zwölf an die Sportler der LG Bernkastel-Wittlich. Dabei war Mittelstrecklerin Julia Moll allein für vier Titel verantwortlich. Die 43-Jährige siegte bei den 40- bis 44-Jährigen (W 40, Geburtsjahrgänge 1975-79) über 400 Meter, 800 Meter, 1500 Meter und 5000 Meter. Ein interessantes Sprint-Duell lieferten sich in dieser Altersklasse Melanie Schröter und Nicoll Richter vom Post-Sportverein Trier (PST). Über 100 Meter lag Schröter in 13,33 Sekunden zwölf Hundertstel vorn. Auf der doppelten Distanz drehte Richter den Spieß um und siegte in 27,89 Sekunden 0,09 Sekunden vor ihrer Vereinskameradin. Pech hatte sie zusammen mit Karin Udelhoven und Katharina Fleer mit der 4 x 100-Meter-Staffel. Ein Wechselfehler führte zur Disqualifikation.