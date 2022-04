Leichtathletik : Tochter Lilly überholt Vater Pschebizin

Mit gerade einmal elf Jahren schon sehr schnell: Die Tochter von Triathlon-Bundesliga-Coach Marc Pschebizin, Lilly Förster, lief 800 Meter in 2:34,95 Minuten. Foto: Holger Teusch

Bingen Bei der Familie Förster-Pschebizin heißt es nicht: „Wie der Vater so der Sohn“. Aber es geht ganz ähnlich so. Tochter Lilly Förster überflügelte jetzt ihren Vater Marc Pschebizin. Zumindest was die Position in der „ewigen“ Bezirksbestenliste betrifft.

Weiterleiten Drucken Von Holger Teusch