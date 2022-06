Landschaftslauf : Tolle Strecken bei der Trailpremiere

Osburg Christian Weich aus Farschweiler und Maximilian Seidel von der Trailfreunden Sirzenich heißen zwei Sieger aus der Region Trier beim ersten Hochwald-Ultratrail in Osburg.

Gelungene Premiere beim Traillauf im Hochwald. 156 Landschaftslauffans kamen beim ersten sogenannten HoWUT in Osburg auf drei Strecken von 24 Kilometer, 42 Kilometer und 65 Kilometer Länge in Ziel. Clever: Organisator Stefan Petry verband bis zu drei Traumschleifen zum jeweiligen Parcours. So blieb konnte der Aufwand von Absperrungen minimiert und Verpflegungsstellen an den Knotenpunkten konnten mehrfach genutzt werden. Die Streckenbeschilderung war wie bei Trailläufen üblich minimalistisch. Die Teilnehmer mussten aufmerksam durch die Wälder laufen und sich meist an den (hervorragenden) Ausschilderungen der Wanderwege orientieren.