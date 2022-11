Rheinland-Pfalz-Meisterschaft : Top-Ergebnis getoppt

Laubach/Hunsrück Die Crossläufer aus den Vereinen der Region Trier gewinnen 22 Landesmeistertitel bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften in Laubach im Hunsrück.

Eitel Sonnenschein auf der Laufstrecke und in der Statistik: Mit den meisten Titelgewinnen der vergangenen drei Jahrzehnte kehrten die Läufer der Vereine der Region Trier von den rheinland-pfälzischen Crosslaufmeisterschaften nach Hause. Bei frühlingshaften statt herbstlichen Bedingungen gab es in Laubach im Hunsrück 22 erste Plätze. Fünf mehr als vor einem Jahr und genauso viele wie 2011 beim Heimspiel im Trierer Moselstadion.

Für Lauf-Trainer Marc Kowalinski vom Post-Sportverein Trier (PST), dessen Athleten allein acht Einzel- und fünf Mannschaftstitel gewannen, war das nicht nur wegen der fünf ersten Plätze mehr gegenüber 2021 ein Erfolg. Die Rennen seien meist auch besser besetzt gewesen, als vor elf Monaten an gleicher Stelle, meint der auch als Bundestrainer des Mittelstrecken-Nachwuchses aktive 44-Jährige. Das kostete dem PST aber den Sieg in der Männer-Hauptklasse. Den schnappte sich nämlich Alexander Köhler vom pfälzischen Club TV Lemberg vor dem für den 1. FC Kaiserslautern startenden Konzer Lucas Meyer und PST-Nachwuchsläufer Simon Quint, der Landesmeister bei den Unter-20-Jährigen (Altersklasse U 20) wurde. Die Mannschaftstitel auf der 3620 Meter langen Strecke der Männer, U-18- und U-20-Junioren gingen alle an den PST. Was Kowalinski auch besonders wichtig ist: „So ein Ergebnis stärkt den Gruppenzusammenhalt.“