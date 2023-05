Weiterhin schnellster „5000er“ Deutschlands in der Eifel Trauriger Samuel Fitwi macht andere froh

Bei keinem Rennen in Deutschland wurden zwischen 2018 und 2022 so schnell 5000 Meter gelaufen, wie vor knapp zwölf Monaten beim sogenannten „Sparkassen-Invitational powered by EP Walla“ in der Vulkaneifel. Zumindest vorläufig ist das Einladungssportfest, das erstmals in Gerolstein (davor zweimal in Hillesheim) ausgetragen wurde Deutschlands schnellster „5000er“. Der Marokkaner Hafid Rizqy setzte sich am Samstagabend in 13:32,72 Minuten in einem diesmal taktisch geprägten Rennen gegen seinen Landsmann Taha Er-Raouy (13:33,81) und dem norwegischen 10.000-Meter-Vizeeuropameister Zerei Kbrom Mezngi (13:38,29) durch.