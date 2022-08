Triathlon-Bundesliga : Weder Fisch noch Fleisch in der Tabelle

Übernimmt beim Triathlon-Bundesliga-Rennen die Verantwortung für das PSD Bank Team Tri Post Trier: Irmela-Sophie Letz Foto: Holger Teusch

Nürnberg Das PSD Bank Team Tri Post Trier tritt am Sonntag beim vorletzten Wertungswettkampf der Bitburger-0,0%-Triathlon-Bundesliga wieder mit den Zwillingen Cedric und Jonas Osterholt an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Teusch

(teu) Ausgerechnet beim Triathlon-Bundesliga-Rennen in seiner Geburtsstadt Nürnberg ist Marc Pschebizin nicht dabei. Der Chefcoach des PSD Bank Teams Tri Post Trier verfolgt die Rennen am Sonntag (7.8., 14 Uhr) aus dem Urlaub in Österreich, während Co-Trainerin Irmela-Sophie Letz seine Aufgaben vor Ort mit übernimmt.

Das Rennformat: Die Aufgaben der Teamchefin sind wegen des besonderen Formates in Nürnberg noch umfangreicher, denn es gibt gleich zwei Rennen. Zwei Stunden nach einem Prolog über 250 Meter Schwimmen, 6,1 Kilometer Radfahren und 1,5 Kilometer Laufen fällt die Entscheidung in einem Verfolgungsrennen über 500 Meter Schwimmen, 12,2 Kilometer Radfahren und 3,5 Kilometer Laufen. Gestartet wird das zweite Rennen in den Zeitabständen aus dem Prolog. Der Zieleinlauf: spektakulär auf dem historischen Nürnberger Marktplatz. „Wir sind sehr gespannt, und hoffen, dass es kurzweilig und spannend wird“, sagt Letz zum Rennablauf.

Extra Regionalliga-Team Tri Post Trier Nach dem dritten Platz zum Regionalliga-Auftakt musste die zweite Mannschaft des PSD Bank Teams Tri Post bei zweiten Liga-Rennen Corona-bedingt federn lassen. Krankheitsbedingt waren nur drei statt vier Tri-Postler beim Burgwald-Triathlon am Start. Der letzte Platz war so unvermeidbar trotz guter Einzelleistungen von Johannes Flesch (Sechster), Marius Kolz (13.) und Jonas Horn (20.). In der Tabelle sind die Trierer vor der zweiten Saisonhälfte (Wettkämpfe in Viernheim (28. August) und Langenselbold (25. September) auf den drittletzten Platz abgerutscht mit vier Punkten Vorsprung zum neunten (Abstiegs-)Platz.

Die Personalsituation: Letz hat in der Frankenmetropole zumindest keine Personalprobleme. „Stand der Dinge ist, es sind alle wieder gesund. Cedric und Jonas hatten sich noch mit Corona infiziert und sind Gott sei Dank wieder wohl auf und auch durchgecheckt und werden am Sonntag starten“, so Letz. Die Osterholt-Zwillinge haben sich als die Leistungsträger des Teams herausgestellt, fehlten allerdings beim letzten Rennen Mitte Juli am Schliersee. Der Chilene Gaspar Riveros kommt direkt aus Turin und Gjalt Panjer, der am Schliersee als 34. der Einzelwertung bester Tri-Post-Athlet war, reist direkt aus den Niederlanden nach Nürnberg.