Triathlon-Bundesliga Tri-Post-Zwillinge: Getrennt zum größten Erfolg der Trierer Bundesliga-Geschichte (Video)

Sogar an der Spitze der Gruppe ging Jonas Osterholt auf die abschließende Laufstrecke. Der Norweger Vetle Bergsvik Thorn für Buschhütten und Valentin Wernz vom Team Saar konnten sich zwar absetzen, aber nach der Hälfte der Distanz wusste Jonas Osterholt, den Podestplatz zum Greifen nah. „Nach der ersten Laufrunde, als ich die Lücke gesehen habe, war mir einigermaßen klar, dass ich das nach Hause bringen kann“, erzählte der 22-Jährige. Eine Podiumsplatzierung in einem Rennen der Bitburger 0,0% Triathlon-Bundesliga ist für die seit 2019 in der höchsten Klasse startenden Mannschaft enorm wichtig, sagt Jonas Osterholt: „Trier hat früher gegen den Abstieg gekämpft und jetzt haben wir es aufs Podium geschafft. Wir müssen abwarten, wie die Mannschaftsaufstellung in den nächsten Rennen ist. Ich denke, wir werden im Saisonverlauf noch den ein oder anderen Platz in der Tabelle verlieren, aber vielleicht reicht es am Ende ja für eine Top-fünf-Platzierung.“ Von Abstiegsgefahr spricht bei Tri Post Trier momentan jedenfalls niemand!