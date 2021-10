Triathlon : Erst Mont Ventoux, jetzt Xterra in Griechenland

Trier/Vouliagmeni Nachdem Jens Roth nach 2177 Tagen seinen deutschen Crosstriathlon-Meistertitel verloren hatte, ging der 33-Jährige auf große Fahrt und Wettkampfreise durch Europa. Nächste Station: Das Xterra-Rennen in Griechenland, wo Roth schon einmal auf dem Podium stand.

Geplant war eigentlich nur der Mitteldistanz-Triathlon in Salou. Der Weg nach Spanien, sollte eine kleine Rundreise werden. Herausgekommen ist bei Jens Roth dabei außer dem 16. Platz bei der Challenge Salou ein zweiter Platz beim VentouxMan (ebenfalls ein Mitteldistanztriathlon), eine neue Zehn-Kilometer-Bestzeit und die Aufnahme in den „Cinglés du Mont-Ventoux“, den Club der „Verrückten vom Mont Ventoux“, die den 1909 Meter hohen „Weißen Riesen der Provence“ und berüchtigten Tour-de-France-Anstieg an einem Tag über alle drei möglichen Auffahrten bezwingen. An diesem Wochenende geht es für den Crosstriathlon-Spezialisten beim Xterra Griechenland wieder ins Gelände.

Das bedeutete einen Motivation für die Challenge Salou südlich von Barcelona. Kurz vor dem geplanten Start der Rückschlag: Das Schwimmen, die beste Disziplin des ehemaligen Leistungsschwimmers Roth, wurde wegen der widrigen Bedingungen im Mittelmeer durch einen Lauf ersetzt, der Triathlon zum Duathlon. Eine Topten-Platzierung rückte für den Sportler von Tri Post Trier damit in weite Ferne. Am Ende wurde er 16.

Die Siegerehrung verpassen wird Roth beim Xterra-Crosstriathlon in Vouliagmeni am heutigen Samstag nicht. 2017 war er in Griechenland schon einmal Dritter. Und wie die letzten Rennen zeigen, seit dem Verlust des deutschen Meistertitels im Sommer kommt er immer besser in Form. Als 17. der Xterra-Weltrangliste ist Roth einer der Herausforderer von Panagiotis Bitados. Der griechische Lokalmatador gewann kürzlich die Bronzemedaille bei der Crossduathlon-Europameisterschaft in Italien.