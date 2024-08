Triathlon-Bundesliga Trier undankbarer Vierter

Lange Zeit stand das PSD Bank Team Tri Post Trier in der Tabelle der ersten Bitburger 0,0%-Triathlonbundesliga auf einem Podiumsplatz. Am vergangenen Wochenende in Dresden waren die Trierer als Viertplatzierte der Tageswertung zwar wieder vorne mit dabei. Aber nicht weit genug! Die Mannschaft rutschte am Austragungsort der German Championchips 2025 in der Tabelle auf den vierten Platz ab.