PSD Bank Team Tri Post Trier Warum die Osterholt-Zwillinge nicht zusammen beim Triathlon-Finale antreten

Cedric und Jonas Osterholt sind die Leistungsträger der Triathlon-Bundesliga-Mannschaft PSD Bank Team Tri Post Trier. „Die Zwillinge sind definitiv der Kern der Mannschaft“, sagt Coach Marc Pschebizin und nennt ein Beispiel: „Das hat man beim Rennen am Schliersee gesehen, wenn die beiden nicht dabei sind, dann bricht was weg.“ Beim zweiten Saisonrennen erzielte Tri Post Trier als 13. das schlechteste Resultat des Jahres. Cedric und Jonas Osterholt vertraten Deutschland zeitgleich bei den Europaspielen in Krakau. Bei den beiden dritten Plätzen im Kraichgau und in Tübingen waren die Zwillinge genauso wie bei den Deutschen Meisterschaften in Düsseldorf (5.) die Erfolgsgaranten.