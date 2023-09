Im Trierer Moselstadion Flutlichtmeeting: Dritter Rekord in Folge liegt in der Luft

Die Vorzeichen stehen gut, Grethens Form stimmt auch dem knapp verpassten WM-Finales in Budapest weiterhin. Am vergangenen Sonntag lief er beim Istaf in Berlin als 1500-Meter-Achter 3:36,52 Minuten. Beim Flutlichtmeeting soll Tempomacher Sven Bombeke aus Belgien um 19.20 Uhr im A-Lauf über 3000 Meter ein Anfangstempo für eine Zeit von 7:48 Minuten anschlagen. Auch Vorjahresgewinner Abdi Ali Mahadi kommt in Topform: Der Niederländer lief am Mittwoch in Pfungstadt 1500 Meter 3:36,33 Minuten genauso schnell wie Grethen im Berlin. Mahadis Moselstadionrekord aus dem Vorjahr (7:50,94) ist wohl fällig. Der Rennausgang ist in einem Feld von einem Dutzend internationaler Spitzenathleten aus neun Nationen noch völlig offen. Zumal mit dem ehemaligen Ozeanienmeister Matthew Ramsden auch ein Läufer gemeldet ist, der 3000 Meter bereits deutlich unter 7:40 Minuten gelaufen ist (7:35,65) und der auch regelmäßig in der Diamond League unterwegs ist.