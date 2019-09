Triathlon : Trierer bei Triathlon-WM halbe Stunde hinter Tour-de-France-Held Jaja

Sara Bund von Tri Post Trier (hier beim Mittelmosel-Triathlon in Zell) schaffte es bei den Ironman-70.3-Weltmeisterschaften in Nizza ins Vorderfeld ihrer Altersklasse W 35. Foto: Holger Teusch

Nizza Erst zittert der Mann, dann die Frau! So ist es bei Sara und Andreas Bund von Tri Post Trier, wenn sie nicht zusammen, sondern wie bei der WM über die halben Ironamn-Distanz in Nizza an zwei aufeinander folgenden Tagen bei einem Triathlon-Wettkampf starten.

Von Holger Teusch