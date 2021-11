Straßenlauf : Trierer Bundesliga-Triathlet gewinnt Adventslauf in Saarbrücken

Saarbrücken Bundesliga-Triathlet Cedric Osterholt, der ehemalige Rheinland-Crosslaufmeister Yannik Erz und Neu-Metzdorfer Sammy Schu liefen beim Adventslauf in Saarbrücken gute Zeiten.

Gelungener Zehn-Kilometer-Wettkampftest für Cedric Osterholt. Der Bundesliga-Triathlet des PSD Bank Teams Tri Post Trier gewann am vergangenen Sonntag den 27. Adventslauf in Saarbrücken über zehn Kilometer in 31:35 Minuten. Der 21-Jährige ließ dabei den aus Eritrea stammenden Filmon Alazar (LSG Saarbrücken-Sulzbachtal/31:41) hinter sich. Den siebten Platz belegte in 33:16 Minuten Yannik Erz vom Ausdauerteam.de Morbach. Zwei Sekunden dahinter folgte Sammy Schu vom LTF Marpingen, der seit dem Frühjahr in Langsur-Metzdorf an der Sauer lebt und trainiert.